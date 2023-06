Vettura a fuoco sulla 131 dcn, l’autista fa in tempo a salvarsi 

Viaggiava sulla statale 131 dcn in direzione Nuoro quando, arrivato all’altezza delle gallerie di Parto Sardo, dal cofano della sua auto ha iniziato a sprigionarsi un odore acre a cui sono seguite le fiamme. Fortunatamente il conducente è riuscito a fermare la marcia del veicolo e ad allontanarsi dal mezzo. In breve tempo le fiamme hanno avvolto l’auto andata completamente distrutta. Erano circa le 15 quando è scattato l’allarme. Sul posto i vigili del fuoco che hanno dovuto chiudere la carreggiata alle altre auto. Dopo aver estinto l’incendio hanno messo in sicurezza il luogo dell’incidente evitando il propagarsi delle fiamme alla campagna circostante.

