Vetro sfondato, stop al pullman degli studenti 

Momenti di paura ieri pomeriggio per i passeggeri di un pullman dell’Arst partito da Cagliari e diretto a Silius: il mezzo è stato costretto a fermarsi al km 16 della Statale 387, nei pressi del bivio di Dolianova, per la rottura di un vetro laterale. «Si è trattato di un atto vandalico», spiega il direttore regionale dell’Arst, Carlo Poledrini. Uno dei passeggeri avrebbe rotto il vetro con uno dei martelletti d’emergenza presenti a bordo. Sul posto, chiamati dall’autista, sono arrivati i carabinieri della stazione di Dolianova che hanno identificato tutte le persone a bordo.

L’episodio si è verificato poco dopo le 14. «In precedenza – prosegue Poledrini – per ben tre volte l’autista aveva avuto dal sistema di controllo automatico segnalazioni della rimozione dei martelletti frangivetro. L’ultima è stata quella che ha causato la rottura del vetro».

Il pullman, partito da Cagliari intorno alle 13,40, era carico di studenti del Parteolla e del Gerrei che rientravano a casa dopo la scuola. Per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto saranno decisive le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza presente a bordo del pullman di linea. «L’azienda – annuncia il direttore – procederà legalmente nei confronti dei responsabili. Sulle cause non ci sono dubbi. Il pullman, tra l’altro, è nuovissimo, acquistato nel 2021».

Il mezzo è rimasto fermo per alcune ore al bivio di Dolianova. L’Arst ne ha inviato uno sostitutivo per portare a termine il servizio di trasporto dei pendolari. Alcuni ragazzi sono stati recuperati dai propri genitori.

