Vetro rotto nel pullman, ragazzino scagionato: non fu un atto vandalico 

Il 15 gennaio scorso, sul pullman di linea dell’Arst diretto nel Parteolla, non c’è stato nessun atto vandalico: lo hanno accertato le indagini dei carabinieri che, grazie alle immagini registrate dalle telecamere di bordo, hanno archiviato la denuncia nei confronti di uno studente minorenne di Dolianova accusato di danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

L’episodio risale al pomeriggio di un mese fa, quando il mezzo che trasportava studenti e lavoratori fu costretto a fermarsi al chilometro 16 della statale 387 e ad avvisare i carabinieri di Dolianova per procedere all’identificazione di tutti i passeggeri. In un primo momento, anche per la testimonianza resa dall’autista, sembrava che a provocare il danno fosse stato il ragazzo utilizzando il martello frangivetro di emergenza sistemato nella parte posteriore del pullman. Un danno peraltro immediatamente risarcito dal genitore dello studente che ha pagato l’importo richiesto all’azienda di trasporti.

Le immagini hanno però accertato che il distacco del martelletto dalla sua sede era stato causato dallo studente in maniera del tutto fortuita. Circostanza che ha fatto cadere l’accusa penale.

«La questione è chiusa», commenta il direttore dell’Arst Carlo Poledrini: «I genitori con grande disponibilità hanno pagato il danno che, comunque, doveva essere risarcito. La cosa importante è che in quell’occasione il servizio sia stato subito ripristinato e l’operazione gestita in totale sicurezza».