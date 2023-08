«Vetrine virtuali dove si introduce la sfera emotiva» 

La premessa è doverosa: «La prostituzione, anche quella digitale, si conferma un meccanismo patologico che fa perdere la dimensione umana con la mercificazione del corpo e nella meccanizzazione del sesso crea una privazione della propria identità», dice Luca Pisano, psicologo, psicoterapeuta, direttore master in criminologia Ifos. Detto questo però, il sistema che svela la prostituzione digitale, nella fattispecie il portale Escort Advisor, introduce nuovi elementi, in qualche misura, positivi. «C’è la soggettivazione dello spazio», dice ancora Pisano, «una novità che non esiste nella prostituzione tradizionale. Chi si offre, infatti, lo fa attraverso la creazione di una vetrina soggettivata, cercando di introdurre anche le emozioni». La novità è la creazione di una dimensione emotiva (digitale), quindi. «Il cliente sceglie tra tante possibilità, e qui c’è la mercificazione come se fosse al supermercato, ma è nella scelta che c’è poi la cura della parte emotiva», spiega ancora l’esperto. Tradotto: «È sempre vero che la prostituzione rappresenta un annientamento della parte umana e spirituale ma l’attività che svolge chi si offre dà vita a un “recupero” della parte emotiva». ( ma. mad ).

