Vetrine, presepi e balconi: i vincitori dei concorsi natalizi 

Quartucciu illuminata dalla magia del Natale, dove balconi, giardini, presepi e vetrine hanno preso vita grazie alla creatività dei cittadini: si sono svolte ieri a DoMusArt, le premiazioni del concorso natalizio indetto dall’assessorato alla Cultura.

A distinguersi, nella categoria delle vetrine, è stata la pasticceria Cake & Baje di via Rosselli, che ha conquistato il primo premio per aver saputo «ricostruire un paesaggio natalizio associandolo, con vari elementi, all’arte della pasticceria». La giuria, composta da rappresentanti della Pro Loco, dell’associazione Su Beranu e della banda musicale Santa Cecilia, ha assegnato il secondo posto al bar Bellika’s di via Nazionale, lodato per l’atmosfera festosa creata, mentre il terzo premio è andato alla ditta Loi Marcella, sempre in via Nazionale, per un allestimento luminoso e rievocativo.Per la categoria balconi, il podio ha visto protagoniste Valeria Murtas, Alessandra Serra e Anna Piras, che hanno trasformato le loro case in giochi di luci. Rosalba Caddeo, unica partecipante nella categoria giardini, ha ricevuto il riconoscimento per il suo spazio natalizio in via Cavour.I presepi esposti alla DoMusArt sono stati giudicati dai visitatori: il primo premio è stato assegnato a Caterina Scalas, seguita da Enrico Serra e Rita Pischedda.

