Vetrine natalizie, sfida all’ultimo like 

Sembrava partito un po’ in sordina invece dopo pochi giorni il concorso per la “Vetrina di Natale”, bandito dalla Pro loco, ha riscosso un boom di adesioni.

I commercianti di tutte le strade cittadine, si sono sbizzarriti per addobbare i loro negozi nel modo più originale possibile e fare incetta di like sulla pagina dell’associazione turistica, dove sono state pubblicate le foto: per votare c’è ancora tempo fino a domani alle 20. Ed è una gara serrata che per ora vede in vantaggio il negozio di articoli sportivi Sportmania in via Marconi che ha superato i mille “mi piace”, tallonato dalla macelleria Danilo Paribello in via Fiume che segue con oltre 800 voti e poi via via tutti gli altri. Tutte le attività potevano partecipare con un unico scopo: quello di rivitalizzare il commercio del centro attirando i clienti anche con le vetrine illuminate e addobbate a festa.

La sfida

«Dopo un anno di stop siamo tornati con questo concorso», spiega il presidente della Pro Loco Stefano Lai, «che nasce per aiutare il commercio e per invogliare le persone a fare acquisti nei negozi. Chi si aggiudicherà il primo posto per la vetrina più bella sarà premiato nella cerimonia in programma il 22 a Sa dom’e Farra».

E nel frattempo basta farsi un giro nelle vie dello shopping per ammirare il lavoro dei commercianti. A cominciare proprio da Sportmania che sembra correre dritto verso la vittoria. «Ci fa piacere che questo concorso sia stato ripristinato» dice la titolare Roberta Ferretti, «è importante perché incentiva a fare una bella vetrina. Noi abbiamo sempre cercato di proporre un tema che ricrei l’ambiente familiare con il camino, l’albero di Natale, i pacchi». Da via Marconi a viale Colombo ecco il negozio di abbigliamento Tentazioni dove Maria Picchedda e Francesca Poddighe spiegano: «Partecipiamo con grande piacere, è una bella iniziativa perché siamo convinte che le vetrine debbano creare emozioni: più sono belle più uno è invogliato ad entrare».

Bambole, pupazzi e tante lucine dominano invece la vetrina del negozio di giocattoli Mastro Geppetto in via Paganini. «Un tempo passava la giuria, vedeva cosa trasmetteva la vetrina e poi votava» dice Davide Orgiana, «adesso invece siamo nell’era dei like, ma va bene così, è comunque sempre un modo per rendere Quartu viva e colorata».

Le strategie

In via Porcu invece Sigismina Vacca nel suo temporary store ha puntato sulla tradizione: «Sono un’ appassionata di colori e di tutto quello che è arte. Mi piace l’artigiano sardo è tutto quello che si vede è fatto da me anche le rose dell’albero fatte tutte in cartapesta». Sempre in via Porcu anche L’Elfo è un posto magico fatto di Babbi Natale, Schiaccianoci e luci colorate, mentre davanti al Comune, Francesca Cogoni de “L’orto di Nana”, ha puntato tutto sul riciclo: «Gli alberi sono realizzati con i legnetti delle cassette della frutta, le foglie fatte a mano e decorate con il glitter e lo gnomo con giubbotti vecchi».

RIPRODUZIONE RISERVATA