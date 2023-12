Vetrine e presepi più belli: ecco i premiati 

Sono stati premiati nella sala consiliare del Comune i vincitori di tutti i concorsi della Pro Loco organizzati nel periodo di Natale.

Il presidente Stefano Lai insieme alla presidente del consiglio Rita Murgioni e all’assessora al Commercio Rossana Perra, ha consegnato targa e fascia al “Quartese dell’anno” Gianfranco Tintis delegato regionale Admo. Un cesto di prodotti locali è invece andato ai vincitori del “Presepe dei rioni”, la scuola Santa Teresa del Bambin Gesù di via Diaz co la responsabile suor Erica Cavalleretto e alla vincitrice della “Vetrina di Natale”, Roberta Ferretti del negozio di articoli sportivi Sportamania.Nell’occasione è stato presentato anche il calendario storico-artistico dell’associazione.Ma non finisce qui: le attività della Pro loco dopo la piccola pausa dei giorni di Natale e di Santo Stefano, proseguono la prossima settimana e fino al 6 gennaio al villaggio di Natale del parco Matteotti.

