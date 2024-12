Vetrine di Natale, sfida all’ultimo clic 

L’anno scorso era stata una sfida all’ultimo voto. Tantissimi commercianti avevano partecipato al concorso della Pro loco “La vetrina di Natale” addobbando i loro negozi nel modo più originale e scintillante. E quest’anno si replica con boom di adesioni e identico regolamento. Da oggi nella pagina Facebook Pro Loco Quartu, saranno caricate le foto di tutte le vetrine partecipanti: basterà scegliere la preferita e votarla con un semplice like.Per farlo ci sarà tempo fino al 20 dicembre.

Il rilancio

Lo scopo è, come ha spiegato il presidente della Pro Loco Stefano Lai, «valorizzare il commercio, incentivando i quartesi a fare acquisti nei negozi del centro anziché andare a Cagliari o nei grandi centri commerciali. E questo concorso da anche modo di far sì che gli stessi negozianti trovino le idee più originali per realizzare le vetrine».E infatti ce n’è per tutti i gusti. Lo storico panificio Cadelano in via Marconi ha puntato sulla tradizione. Sotto una calata di luci c’è Babbo Natale che “posa” a fianco al pane tradizionale come su coccoi.

I commercianti

«Abbiamo voluto fare qualcosa di semplice ma di significativo» dice la titolare Monica Corona, «perché il pane è unione, è Natale, è casa. Volevamo dare l’idea di famiglia, mettendo in vetrina tutta la nostra tradizione».Originalissima anche l’idea della farmacia Mascaro in via Marconi, dove sotto una pioggia di luci, nella vetrina fa bella mostra il “Mare di auguri” del personale, fotografato in spiaggia tra salvagenti e gonfiabili. «Volevamo che i clienti trovassero in vetrina il personale che trovano tutti i giorni dietro il banco» dice la titolare Alessandra Mascaro, «ci piace regalare l’atmosfera natalizia e anche questo concorso della vetrina più bella ci sembra importante per valorizzare il commercio».Piene di luci anche le vetrine del ristorante “Quattro canti bistrot” e di Eurocity. In via Porcu le luci scintillanti de L’Elfo e del temporary store di Sigismina Vacca.

I clienti-amici

In via Fadda due grandi Babbo Natale fanno da cornice a un enorme albero, nella vetrina della rivendita di materiali edili Dessì. «La nostra attività va avanti da generazioni» spiega Alessandro Manca, «il segreto? Puntare sulla qualità e sulla gentilezza. Noi siamo qui anche per dare consigli per aiutare nella scelta. Crediamo che sia importante anche il colpo d’occhio della vetrina per questo l’abbiamo vestita di luci».

In via D’Annunzio Teresa Piras del negozio di attrezzature per parrucchiere Elen Cosmo ha vestito le parrucche con i cappelli di Babbo Natale. «Mi sono trasferita da poco in questa strada e credo che un buon modo per incentivare gli acquisti anche in via D’Annunzio, che si sta di nuovo popolando di negozi, sia anche questo concorso delle vetrine più belle. Anche se non si vince, dà una grande possibilità di farci conoscere».

