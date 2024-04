Vetrine da leggere in centro per celebrare Sant Jordi 

Alghero celebra Sant Jordi, patrono della Catalogna e con lui la Diada Mundial del Llibre i la Rosa, la Giornata del Libro e della Rosa. In città la ricorrenza del 23 aprile viene festeggiata dal 2011, grazie alla collaborazione tra l'Ufficio di Alghero della Generalitat de Catalunya e la Libreria Il Labirinto, senza dimenticare le attività svolte in precedenza da entità culturali algheresi come l'Obra Cultural e Òmnium Cultural.

Anche i negozianti del centro storico saranno parte attiva con il progetto “Vetrine da Leggere”, pensata per intrattenere i passanti. Da domani e fino al 28 aprile ad Alghero l’associazione Centro commerciale naturale Al Centro Storico, in collaborazione con la Generalitat de Catalunya, chiederà ai propri associati di esporre o riprodurre nelle loro vetrine pagine di libri e frasi tratte da opere letterarie, selezionate dai commercianti e dagli imprenditori locali.

Tra una vetrina dello shopping e l’altra, sarà possibile immergersi nelle parole di Proust, Calvino, Antoine de Saint-Exupéry e molti altri illustri autori: l’obiettivo è intrattenere, arricchire e sottolineare quanto la lettura sia fondamentale per espandere la mente e arricchire lo spirito. A largo San Francesco, negli stand, verranno promossi i nuovi prodotti editoriali. Sant Jordi, oltre ad essere patrono della Catalogna è anche il protettore degli innamorati. Secondo la tradizione San Giorgio sconfisse il drago dal cui sangue germogliò un roseto.

