Vetrina nazionale per gli ovini 

Ancora una volta i riflettori nazionali saranno puntati su Macomer. Torna la rassegna nazionale degli ovini, assieme alla mostra dell’agroalimentare, in programma il 2, 3 e 4 maggio. Le manifestazioni, che saranno accompagnate da una serie di iniziative collaterali interessanti tra mostre, convegni, eventi musicali e laboratori per bambini, si svolgeranno nell’area fieristica ai piedi del monte Sant’Antonio, dove sono stati fatti lavori importanti per la sistemazione e altri saranno eseguiti prima della grande kermesse. Si bada in particolare all’accoglienza, visto che l’area in quei giorni sarà invasa da migliaia di persone, provenienti da tutta l’Isola e anche da oltre Tirreno. Oltretutto la fiera nazionale degli ovini rappresenta un atteso ritorno perché mancava dal 2017.

Il programma

La rassegna è fortemente voluta dall’amministrazione comunale e vede anche la partecipazione dell’Associazione regionale allevatori, della Assonapa, della Regione, di tutte le associazioni di categoria, come pure di Coldiretti, Laore, Forestas, Agris. La mostra agroalimentare prevede la partecipazione del Consorzio Igp e del pecorino romano, dei caseifici, grandi e piccoli, con le aziende di macellazione del territorio. La manifestazione è finanziata dalla Regione, inserita nei finanziamenti che vede Macomer capofila nelle rassegne del bestiame che si svolgeranno anche a Ozieri e Arborea.

Il Comune

«Ci sarà la partecipazione di tante aziende del settore, allevatori, produttori e associazioni di categoria - dicono gli assessori comunali Fabiana Cugusi e Toto Listo - sarà una rassegna che mette in risalto la zootecnia, settore trainante del nostro territorio e dell’intera Isola, grazie alla presenza di tanti allevamenti, caseifici e alla triade di macellazione della carne. La rassegna è quindi un momento importante per gli allevatori e per le aziende sarde, lo è anche per il pubblico. Sarà un grande momento di promozione della nostra cittadina, del territorio e della Sardegna».

Le domande

Toto Listo aggiunge: «Sfruttiamo prima di tutto la posizione baricentrica di Macomer e anche la tradizione tramandata dalla storia della nostra cittadina».

Intanto il Comune, con un avviso pubblico invita gli operatori economici a procedere con le domande per l’assegnazione degli stand e delle aree interne ed esterne della zona fieristica. La scadenza prevista per la presentazione delle istanze è il 16 aprile. Sarà poi predisposta una graduatoria. Si prevede il pienone e un numero importante di animali esposti. Attesa anche molta partecipazione alla fiera che mette in vetrina ai prodotti agroalimentari.

