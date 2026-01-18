VaiOnline
Olbia.
19 gennaio 2026 alle 00:26

Vetrina internazionale per la nautica sarda 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuova vetrina internazionale per la nautica sarda in occasione dell’incontro con la stampa e con gli investitori svoltosi il 19 gennaio nell’ambito di Boot Düsseldorf, uno dei principali saloni mondiali del settore. La partecipazione è stata curata dal Cipnes Gallura per conto della Regione. «La Sardegna – informa una nota – era presente con uno stand istituzionale nell’area dei superyacht, in una posizione strategica accanto ai principali produttori italiani di yacht, a sottolineare il legame con il Made in Italy».

Nel corso dell’incontro, Livio Fideli, presidente del Cipnes Gallura, e Aldo Carta, direttore generale, hanno illustrato i contenuti dello studio elaborato dal Centro Studi Cipnes Gallura sulla presenza dei superyacht nel Nord- est dell’Isola, soffermandosi in particolare sui dati relativi alle produzioni sarde dell’industria nautica. La Germania, secondo il centro studi del Cipnes, si conferma uno dei principali partner economici e industriali della Sardegna. Nel settore turistico, tenendo conto di seconde case e turismo nautico, si stimano nel 2024 1 milione di arrivi complessivi, le presenze complessive sono stimate in 5 milioni di notti.

Nel corso degli incontri è stata infine presentata l’edizione 2026 della Fiera Nautica di Sardegna, in programma a Porto Rotondo, illustrata dal project manager Angelo Colombo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Mistero a Carbonia

Omicidio Musu, tre sospettati

Chi ha ucciso potrebbe aver commesso errori: i Ris già al lavoro sulle tracce biologiche 
Francesco Pinna
Il padre della proposta da 211mila firme invia un documento ai consiglieri. Attivisti mobilitati

L’urlo di Orgosolo: «Resta solo la Pratobello»

Il sindaco Mereu avverte la Regione: la legge c’è, il tempo sta per scadere 
Lorenzo Piras
Roma

Il corpo di Federica trovato sottoterra nella ditta del marito

L’uomo arrestato per omicidio La 41enne era sparita da 10 giorni 
L’iniziativa

Il vescovo di Teheran: «Pace e giustizia vanno di pari passo»

Dall’Isola un messaggio universale «Basta bombe costruite in Sardegna» 
Mario Tasca
La crisi

Groenlandia, l’Ue pensa al bazooka

Macron spinge per le sanzioni da 93 miliardi contro le minacce di Trump 