Nuova vetrina internazionale per la nautica sarda in occasione dell’incontro con la stampa e con gli investitori svoltosi il 19 gennaio nell’ambito di Boot Düsseldorf, uno dei principali saloni mondiali del settore. La partecipazione è stata curata dal Cipnes Gallura per conto della Regione. «La Sardegna – informa una nota – era presente con uno stand istituzionale nell’area dei superyacht, in una posizione strategica accanto ai principali produttori italiani di yacht, a sottolineare il legame con il Made in Italy».

Nel corso dell’incontro, Livio Fideli, presidente del Cipnes Gallura, e Aldo Carta, direttore generale, hanno illustrato i contenuti dello studio elaborato dal Centro Studi Cipnes Gallura sulla presenza dei superyacht nel Nord- est dell’Isola, soffermandosi in particolare sui dati relativi alle produzioni sarde dell’industria nautica. La Germania, secondo il centro studi del Cipnes, si conferma uno dei principali partner economici e industriali della Sardegna. Nel settore turistico, tenendo conto di seconde case e turismo nautico, si stimano nel 2024 1 milione di arrivi complessivi, le presenze complessive sono stimate in 5 milioni di notti.

Nel corso degli incontri è stata infine presentata l’edizione 2026 della Fiera Nautica di Sardegna, in programma a Porto Rotondo, illustrata dal project manager Angelo Colombo.

