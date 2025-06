Vetri rotti nascosti sotto la sabbia:  pericolo in spiaggia 

Bottiglie di vetro spaccate e sotterrate sotto la sabbia, quanto basta per essere invisibili ma pericolosissime per i bagnanti. Bottiglie di plastica (acqua soprattutto). Poi, lattine. Carta. Cartone. Cibo avanzato. E una quantità impressionante di cicche di sigarette, tradizionali ed elettroniche, alla faccia del Poetto spiaggia dove vige il divieto di fumo.

Quarta fermata del Poetto, alla fine di una giornata qualunque: la spiaggia è trasformata in una discarica. La colpa: di bagnanti incivili, di ogni età, che abbandonando i rifiuti non si pongono il problema di distruggere un bene che è anche loro. Ma anche di coloro che, assistendo a una delle tante scene di degrado magari si sono girati dall’altra parte. Ma la cosa più grave non è quello che si vede sulla sabbia, cioè l’immondezza che viene lasciata. Perché ogni mattina, all’alba, i mezzi del Comune arrivano e ripuliscono. È quello che non si vede, nascosto sotto la sabbia, che preoccupa: pezzi di vetro sparsi dappertutto, quasi sicuramente residui delle notti estive cagliaritane degli incivili. Un gruppo di ragazzi, ieri, ha cominciato a “scavare” e la quantità di vetro raccolta è stata impressionante. «Ma se il Comune pulisce la spiaggia ogni giorno, come è possibile che non si vada a fondo?», domandano i bagnanti. ( ma. mad. )

