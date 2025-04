Vetrate divelte dal forte vento in pieno centro 

Le forti raffiche di vento nel tardo pomeriggio di ieri hanno causato danni nel centro di Nuoro. In particolare, le folate di maestrale hanno divelto le vetrate di due finestre in un edificio che si trova all’angolo tra via Trieste e via Brigata Sassari.

La situazione ha destato molto allarme, rimbalzato naturalmente sui social anche con l’appello a individuare il proprietario.

In realtà, l’uomo si trovava fuori, lontano dalla Sardegna, impossibilitato a intervenire nel piano terra della palazzina dove il vento ha piegato le due vetrate mutilando le finestre. Una situazione ben visibile a tutti, automobilisti e passanti, anche per la centralità in cui si trova l’edificio, suscitando apprensione.

Nella giornata di ieri il vento si è fatto sentire per tutta la giornata, non solo nel capoluogo, ma un po’ ovunque, in tutta la provincia.

