La tregua.
27 ottobre 2025 alle 00:36

Veto di Netanyahu: «Decidiamo noi le forze in campo a Gaza»  

Gaza. «Le notizie giunte nei giorni scorsi da Gaza, dopo gli accordi di Sharm El-Sheikh, con i primi passi di intesa tra le parti in conflitto in Medio Oriente e il rilascio degli ostaggi, ci ricordano che i processi di pace hanno bisogno di perseveranza, di pazienza, di lavoro di mediazione, di assunzione di responsabilità». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo all'incontro internazionale “Osare la pace” organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio.

Intanto Benjamin Netanyahu mette in chiaro che lo Stato ebraico ha diritto di veto sulla formazione della forza internazionale di stabilizzazione che il suo alleato americano sta cercando di mettere in piedi per proteggere la Striscia di Gaza. «È Israele a decidere quali forze sono per noi inaccettabili».

Un potere da esercitare prima di tutto contro la Turchia del nemico Erdogan, alla quale le forze israeliane hanno già negato l'ingresso di squadre di ricerca dei corpi degli ostaggi, autorizzando invece team egiziani e la Croce Rossa. «Siamo uno Stato indipendente e la nostra politica di sicurezza è nelle nostre mani», ha chiarito il premier israeliano. E «rispondiamo a nostra discrezione agli attacchi, come abbiamo visto in Libano e più recentemente a Gaza».

Se da una parte le dichiarazioni di Bibi vogliono chiarire al mondo che se minacciato, lo Stato ebraico agirà, dall'altra parlano anche al suo interno: senza maggioranza parlamentare e con una coalizione indebolita dall'accordo con Hamas - duramente criticato dall'estrema destra nel suo esecutivo - il premier cerca in tutti i modi di mostrarsi saldo nelle sue posizioni, e di dirsi indipendente da Washington.

Nel frattempo è arrivata ieri la notizia che un drone isaraeliano ha sganciato una granata su un’unità dei baschi blu Unifil impeganta in Libano. E un carroarmato ha anche sparato contro le forze di paecekeeping. Grande apprensione ma senza feriti.

