Veterinario fa nascere 20 squaletti 

Venti squaletti sono stati tratti in salvo da un veterinario nella giornata del primo maggio a Calasetta. Si tratta di piccoli di verdesca, squalo assai presente nel Mediterraneo, praticamente innocuo visti i pochissimi attacchi registrati nei confronti dell’uomo.

Erano rimasti all’interno dell’addome della madre, trovata morta nella spiaggia Saline dalle persone che, nella mattina del Primo maggio. In spiaggia è arrivato Giuliano Rovere, veterinario di Calasetta: «Sono stato chiamato da una mia conoscente, mi son recato subito in spiaggia a verificare - spiega - ho notato la verdesca aveva il ventre gonfio e che fuoriuscivano delle piccole code che si muovevano, ho infilato le mani son riuscito ad estrarre una ventina di avannotti vivi e liberarli in mare: è stata una bella soddisfazione dare la libertà a quei piccoli squaletti». La verdesca potrebbe esser rimasta vittima di qualche palamito, o magari incastrata in qualche rete. Sul posto, ad assistere, anche gli agenti del Corpo forestale di Sant’Antioco. (f. m.)

