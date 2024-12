Veterinario aggredito in un’azienda 

Prima le minacce verbali poi uno scontro sempre più violento. E i normali controlli in un’azienda zootecnica nelle campagne di Bauladu si sono trasformati in un’aggressione a un veterinario della Asl di Oristano. Sull’episodio indagano i carabinieri, mentre al professionista è arrivata la solidarietà del Sindacato nazionale veterinari medicina pubblica e dell’azienda sanitaria.

La discussione

Che non sarebbe stata un’attività di routine lo aveva intuito già due giorni prima. Durante il preavviso telefonico di 48 ore (previsto dalla norma), il veterinario aveva notato atteggiamenti e toni sopra le righe. Poi anche minacce sotto casa. Grande tensione tanto che il giorno del controllo, il dirigente della Asl 5 si è presentato nell’azienda accompagnato da due agenti tecnici. E il clima è stato da subito piuttosto elettrico, l’allevatore 40enne ha rifiuto i controlli e ha cercato di ostacolare il lavoro del veterinario in tutti i modi: gli ha strappato dalle mani il lettore microchip sbattendolo con forza sopra un sasso. Attrezzatura distrutta e tensione alle stelle. Il veterinario ha cercato di telefonare ai carabinieri ma l’allevatore gli si è avventato contro strappandogli dalle mani il telefono. Aiutato dai tecnici, il professionista è riuscito a riprendere il cellulare poi ha raggiunto l’auto e sono scappati tutti insieme. Poi la denuncia ai carabinieri.

La solidarietà

Al veterinario è arrivata la solidarietà della direzione generale Asl 5. «Un fatto grave anche perché il nostro dipendente stava solo svolgendo il suo lavoro. Condanniamo questo atto» sostiene il manager Angelo Serusi. Anche il responsabile del Servizio di sanità animale, Enrico Vacca ha espresso vicinanza sottolineando «i rischi a cui sono esposti i veterinari durante i cosiddetti “controlli ufficiali” nelle aziende – spiega -Rappresentiamo l’autorità ma siamo visti come controllori che devono far rispettare la normativa e spesso risultiamo scomodi. Possiamo anche mettere sanzioni, spesso possono esserci ripercussioni per i premi comunitari». Anche il Sivemp oltre a esprimere pieno sostegno al collega in una nota sottolinea: «I fatti sono stati denunciati con un ritardo di qualche giorno a causa di un incomprensibile diniego da parte di una caserma di carabinieri a ricevere la denuncia. Inoltre nella zona non c’era linea telefonica e neanche durante la fuga, l’equipe è riuscita a allertare i carabinieri». Dal comando provinciale di Oristano smentiscono che ci siano stati ritardi. «Stiamo effettuando le indagini, gli accertamenti sono partiti subito».

