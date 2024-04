Veterinari sardi, il caso alla Camera 

«Incrementare le ore di convenzionamento dei medici veterinari specialisti ambulatoriali a tempo indeterminato fino al completamento orario (38 ore settimanali) per valorizzare il personale interno già incardinato negli enti pubblici del Ssn e Ssr. E per eliminare disparità di trattamento, tese anche e soprattutto alla valorizzazione dell’expertise che non può che avvenire attraverso un completamento orario degli stessi».

Dario Giagoni, deputato della Lega, indirizza ai ministri della Salute, Orazio Schillaci e per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, un’interrogazione a risposta scritta.

Il parlamentare auspica «di poter convergere attraverso una soluzione politico-sanitaria-economica che vada a contemperare le esigenze del personale medico veterinario tutto, dipendente-dirigenti e specialisti ambulatoriali veterinari già in servizio, anche e, soprattutto, in prospettiva del turnover del personale medico veterinario prossimo alla pensione».

Giagoni nel testo evidenzia che nelle Asl della Sardegna risultano in servizio dal 2009 una trentina di specialisti ambulatoriali veterinari. «In alcune regioni italiane il completamento orario di tali specialisti è stato già previsto ed attuato, portando i professionisti già in servizio a 38 ore di convenzionamento, come, del resto, prevede sia il contratto nazionale di categoria sia la stessa Legge n.56/2023 con un percorso condiviso tra regioni, servizi e sindacati».

Marcello Di Franco, Presidente Nazionale della Fespa (Federazione Specialisti Ambulatoriali) entra nel dettaglio: «Sono professionisti con contratto a tempo indeterminato con un numero di ore che, nella maggior parte dei casi non superano le 26 ore settimanali di convenzionamento, incardinati come “veterinari ufficiali” da oltre quindici anni nei Dipartimenti di Prevenzione delle Asl sarde e che, di fatto, grazie alla loro professionalità e al loro spirito di abnegazione e di appartenenza al sistema sanitario nazionale e regionale in Sardegna si è riusciti ad eradicare importanti malattie come la Peste Suina Africana in un periodo caratterizzato dal blocco delle assunzioni e dai tagli al personale della sanità».

