Veterani delle urne contro outsider In corsa tanti delusi delle Regionali 

Un esercito di consiglieri uscenti, ma anche veterani della politica che non hanno resistito al richiamo dell’arena elettorale, per un’altra volta ancora. Hanno deciso di metterci la faccia anche avvocati, medici e insegnanti. Si è dato una seconda chance pure chi non ce l’ha fatta alle Regionali di febbraio. È ricchissimo il piatto delle preferenze possibili, quando le urne di Cagliari si apriranno per le Comunali 2024.

Gli “esperti”

Tra uscenti ed ex consiglieri con almeno un mandato alle spalle, la lista è lunga. Nel Pd ci riprovano Marco Benucci e Rita Polo, ma corre pure Davide Carta, che ha tentato la candidatura a sindaco. Poi ecco gli avvocati Carlo Augusto Melis Costa e Giuseppe Macciotta, così come l’ex civico Filippo Petrucci. In Tribunale è di casa pure Giulia Andreozzi, capolista di Avs, dove corre anche Francesca Mulas, altra uscente. Edoardo Tocco, presidente dell’Aula negli ultimi cinque anni, è il big di Forza Italia. Con Fdi si ripresentano Pierluigi Mannino, Toto Sirigu, Corrado Mascia e Stefania Lai. I Progressisti ricandidano Matteo Massa, Anna Puddu e Alessio Alìas. C’è anche Valerio Piga.

Nuova corsa

Dopo la mancata elezione in Consiglio regionale, Luisa Giua Marassi, anche lei avvocata, da Uniti per Todde passa a M5S, restando sempre nel perimetro della governatrice. Coi Cinque Stelle anche Pino Calledda e il medico Luciano Congiu, altro deluso delle Regionali. Copione identico per Corrado Sorrentino con Avs e per l’assessore uscente di FdI, Alessio Mereu. Idem l’ex assessora Marzia Cilloccu e il referente di Slow food, Raimondo Mandis, così come Roberto Mirasola di Sinistra futura.

Cambi di casacca

La carica dei candidati include gli ex di qualcosa, nomi noti della politica. Francesco Lippi, amministratore unico di Carbosulcis, da Forza Italia è passato con Sardegna 20Venti-Udc, dove corrono pure Andrea Piras e Alessandro Balletto. L’uno, ex della Lega, ha mancato la riconferma alle Regionali; l’altro, ex azzurro e poi ex di “Solinas presidente”, non ha centrato la prima elezione. Vita politica nuova pure per Ferdinando Sechi, che ha mollato il Psd’Az per salire sul Carroccio. Lino Bistrussu da La Base si è spostato in Fortza Paris, mentre Roberto Tramaloni dal PdS ai Progressisti. Marcello Polastri ha cambiato schieramento: dopo cinque anni con Truzzu ha scelto Orizzonte Comune a sostegno di Massimo Zedda.

Fedeli nel tempo

Dopo la mancata ri-elezione in Regione, malgrado i 5mila e passa voti, Nanni Lancioni riparte dal Comune. Nella lista del Psd’Az ha trascinato pure una sua fedelissima, Maika Aversano, Dg silurata all’Aspal. Coi Quattro Mori c’è pure l’ex berlusconiano Maurizio Porcelli.

Gli outsider

Michele Boero, primario di Medicina nucleare al Brotzu, ha accettato la sfida di Sinistra futura, dove sono candidati pure lo scrittore-fotografo Emanuele Cioglia e l’insegnante Donatella Masala. Massimo Aresu, anche lui docente e animatore della Pantera a Cagliari negli anni Novanta, ha scelto “Cagliari popolare”, dove corre pure Teresa Concu, candidata alle Politiche con Potere al popolo. Su Gabriella Massidda, ex Dg in Regione, puntano i Riformatori. Nella stessa lista l’ex sindaco di Quartu, Mauro Contini. Adolfo Costa, noto Ciccio, è capolista della civica “Cagliari che vorrei”. La cantante no vax Irene Nonis ha scelto la Lega. Mauro Cadoni, altro ex Dg in Regione, ha detto sì ai Progressisti, al pari di Michele Pipia, che si era proposto per le Primarie nel Campo largo. Stessa lista per lo scrittore Ciro Auriemma, per la giornalista Maria Francesca Chiappe e per il fotografo Dietrich Steinmetz.

Civici e giovani

Ettore Businco, ex viceprefetto di Cagliari, è candidato con CiviCa 2024. Nella lista di Farris sindaco, Valentina Cutana, regina su Instagram dei piatti cucinati con la friggitrice ad aria, e Claudio Zuncheddu, ex terzo guardiano dell’Arciconfraternita di Sant’Efisio. Pietro Porcella, sardo in America, padre dei surfisti Francisco e Niccolò, è con Alternativa. Ornella Demuru e Franciscu Sedda, marito e moglie, giocano in casa dentro A Innantis, da loro fondata (lui è fresco consulente di Todde in Regione). Studenti e under 30, a scorrere le date di nascita, riempiono le liste. Tutti in partita con l’ambizione di cambiare Cagliari. Nomi non conosciuti. Ma questa, magari, è l’occasione giusta per varcare la soglia della notorietà.

