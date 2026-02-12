Vestizione, un affare di famiglia 

Sulla mesitta in legno un quadro di famiglia tutto da incorniciare. I due capicorsa saranno trasformati in Componidori da ragazze che conoscono molto bene. Fidanzate, figlie, amiche pronte a vivere un sogno facendosi trasportare da fili, aghi e emozioni al fianco del loro cavaliere dopo aver ripetuto mille volte gli stessi gesti durante le prove di vestizione nelle case dei presidenti dei Gremi.

Contadini

Su Componidori Daniele Mattu, scelto dai Contadini, domenica coronerà il suo sogno affiancato da due ragazze “speciali”. Una è la fidanzata Federica Atzeni, che vanta già otto vestizioni. I genitori di Federica, Antioco Atzeni e Bianca Falchi, hanno fatto parte del Gemio per tanti anni. «Questa volta sarà una vestizione diversa e speciale, al mio fianco ci sarà un cavaliere diverso dal solito - racconta Federica - Ma io penserò agli aghi, sarò concentrata al massimo perché tutto deve essere perfetto. Cercherò di tranquillizzare anche Daniele, che sicuramente sarà più agitato di me».

L'altra ragazza che vestirà il capocorsa è Angelica Pinna, figlia dell’oberaiu de cascia, Michele Pinna: «Per me sarà la quarta volta, è un onore ricoprire questo ruolo. Ogni cavaliere ha esigenze diverse e dobbiamo stare attente alle richieste senza creare alcun fastidio al capocorsa». Le due ragazze saranno aiutate da altre due massaiedde: una è Eleonora Mattu, figlia del Componidori, l'altra è Ilaria Dessì, figlia del componente del Gremio, Gianni Dessì. Il rito si svolgerà come sempre sotto l'attenta regia della massaia manna che quest'anno è Manuela Carta, figlia del presidente del Gremio, Torre Carta.

Falegnami

Ma c’è molto fermento anche a casa di Carlo Pisanu, presidente del gremio dei Falegnami. Nel suo salotto di casa, da mesi, le massaiedde provano il rito per adattare i panni di Su Compondori a Graziano Pala. Tra queste c'è la figlia Alessandra, 21 anni.

«Sono emozionata perché è la prima volta che ricopro questo ruolo. Ma soprattutto perché poserò il cilindro sulla testa di mio papà. Sento addosso un'enorme responsabilità, voglio che lui sia vestito alla perfezione. Deve essere bellissimo». Alessandra non nasconde che qualche lacrima è già scesa: «Durante la prima prova, mesi fa: vedere da vicino mio padre con gli abiti del capocorsa è stato un colpo al cuore».

L’altra massaiedda, con aghi e fili in mano, sarà la 16enne Alice Milia, anche lei martedì alla prima esperienza. Anche qui non manca un forte legame familiare: la massaia manna che guida la vestizione è la mamma, Francesca Mugheddu. «In quel giorno però non avrò davanti mia madre - racconta Alice - ma la massaia manna che mi guida e mi tranquillizza. Ci ha insegnato anche come affrontare eventuali intoppi. Spero di non emozionarmi troppo, questa è la mia unica paura». Passeranno aghi e fili alle due ragazze l’altra figlia del capocorsa, Roberta Pala, e Ilaria Vacca.

