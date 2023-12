«Vestito da Spiderman giro la Sardegna per portare allegria» 

Un futuro tutto da scrivere, ma ambizioso e promettente. Oscar Frau, 21 anni, è tra i protagonisti del reality su Rai 2, La Caserma, registrato nel 2020 e mandato in onda in questo periodo. Un mese e mezzo tra arruolamento, sfide, disciplina e competizione, sotto lo sguardo attento delle telecamere h24, 7 giorni su 7, senza mai toccare il telefono e avere contatti con l’esterno.

Ma il lavoro di Oscar è un altro: cresciuto con la vena artistica, da padre clown e madre pittrice, anche lui, nel 2017, ha trovato la sua dimensione come animatore e gira in tutta la Sardegna indossando i panni di Spiderman, tra acrobazie e salti mortali. Una passione che nel tempo si è trasformata in una professione. Oscar è stato autodidatta dopodiché ha raffinato le sue doti attraverso lo studio e la pratica nelle palestre di acrobatica.

«Progetti futuri? Spero di avere un giorno la possibilità di realizzare uno spettacolo tutto mio, o dentro un circo, un teatro o chi lo sa. Spero di accrescere le mie capacità acrobatiche per dare vita a un bellissimo show».

La base dei suoi piani futuri resterà sempre Cagliari? «Base sempre Cagliari, resto qua impiantato, il mio cuore è di questa città. Posso andare a Hong Kong, a New York e vedere qualsiasi parte del mondo che Cagliari resta il mio posto preferito, è fantastica».Il giovanissimo Oscar è determinato, creativo e sognatore, gli ingredienti giusti per fare della sua passione un mestiere.

RIPRODUZIONE RISERVATA