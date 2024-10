Vèstiti, usciamo: andiamo a teatro 

Un viaggio sorprendente tra prosa, danza, musica e circo contemporaneo. Per riscoprire il potere delle arti performative di raccontare il presente, esplorare il passato e immaginare il futuro. La stagione 2025-2025 di La Grande Prosa e Danza del Cedac vuole essere tutto questo, grazie alla pluralità di linguaggi e alla forte attenzione verso le tematiche sociali.

Gli obiettivi

Sul palcoscenico del Teatro Massimo rivivranno i grandi capolavori della storia del teatro e i balletti più celebri, ma ci sarà spazio anche per la nuova drammaturgia e per le avanguardie della danza contemporanea. Da novembre ad aprile, si apre il sipario con un cartellone ambizioso e ricco, con oltre 150 appuntamenti e una vetrina di spettacoli tra i più interessanti del panorama nazionale e internazionale. Con l'obiettivo di superare i limiti geografici dell’isola, il Cedac porta sul palco alcuni dei nomi più prestigiosi del teatro e della danza, affiancati dalle compagnie emergenti e da giovani talenti, offrendo una piattaforma che dialoga con il pubblico e crea connessioni inaspettate. Le rassegne “Pezzi Unici” e “Il Terzo Occhio” torneranno ad affascinare con proposte innovative, mentre una nuova sezione sarà dedicata ai maestri del teatro italiano, rendendo omaggio a chi ha segnato la storia dello spettacolo. La danza contemporanea e la grande prosa troveranno spazio accanto a produzioni originali, concerti jazz del Jazz Club Network e spettacoli di Teatro Ragazzi, per «un programma che punta a toccare le corde emotive di ogni generazione e attrarre nuove fasce di pubblico», come spiega la direttrice artistica Valeria Ciabattoni.

Non solo spettacoli, ma anche formazione e inclusività: il Cedac conferma il suo impegno verso un teatro aperto a tutti. Con iniziative come il progetto “Teatro No Limits”, che rende gli spettacoli accessibili a ipovedenti e non vedenti attraverso visite sensoriali e l’uso di cuffie immersive, il Massimo di Cagliari si pone all’avanguardia nella creazione di uno spazio senza barriere.

Corsi e laboratori

L’offerta formativa, curata da artisti e docenti di spicco come Nicola Fano e Alessandro Serra, permetterà a studenti e appassionati di entrare nel cuore del fare teatro con laboratori, seminari e corsi d’alta formazione, mentre iniziative come il T-Challenge coinvolgeranno gli studenti, avvicinandoli al mondo delle arti sceniche con una nuova consapevolezza.

Il cartellone

L'inaugurazione il 13 novembre con il suono delle campane dello spettacolo di nouveau cirque “Bells and Spells”, diretto da Victoria Thiérrée Chaplin, seguito da artisti di spicco come Maddalena Crippa in “Crisi di Nervi” di Čechov, Simone Cristicchi con “Franciscus”, e Neri Marcorè con “La Buona Novella” di De André. Ambra Angiolini, diretta da Giorgio Gallione, interpreta “Oliva Denaro”, una riflessione sui pregiudizi della società patriarcale. Spazio ai classici con una visione moderna con Alessandro Serra, vincitore del Premio Ubu 2017 per “Macbettu”, che firma “Tragùdia / Il canto di Edipo”, rilettura contemporanea del mito, e Roberto Valerio con “Il Giuocatore” di Carlo Goldoni. Il cartellone prosegue con ironia e impegno civile, come nel monologo di Carlotta Vagnoli “Le Solite Stronze”, il ritratto di Julian Assange interpretato da Alessandro Di Battista e lo spettacolo di Virginia Raffaele, “Samusà”. Ancora “La fisica che ci piace” di e con Vincenzo Schettini, e il ritorno di Geppi Cucciari con “Perfetta” di Mattia Torre.

La danza

Ecco creazioni come “CAR/MEN” dei Chicos Mambo e “Frida / The Muse of Life” della Eva Duda Dance Company, in un omaggio a Frida Kahlo. Questi e tanti altri appuntamenti per una rassegna multidisciplinare che si conferma un appuntamento imprescindibile per chi ama il teatro, la danza, la musica e l’arte in tutte le sue forme.

RIPRODUZIONE RISERVATA