Vestiti usati, i contenitori diventano simboli di degrado 

A Monserrato i contenitori per la raccolta degli indumenti usati si trasformano in simboli di degrado urbano. In via Antonino Pio, proprio davanti alla rotatoria del vecchio trenino della Giara, vestiti, scarpe e giacconi invadono il piazzale schiacciati da pannelli divelti, lasciati scoperchiati.

Mattia Putzu, 18 anni, del negozio Hyper Vape affacciato sullo spiazzo, racconta: «Non è bello vedere il cassonetto distrutto, le buste e i vestiti per terra». Cristina Morgera, 62 anni, proprietaria del bar Mistral poco distante, parla di un problema cronico: «Sono sempre così. Ho segnalato ai vigli urbani un gruppo di persone che forzavano i cassonetti per prendere quello che gli serviva, lasciando il resto a terra. Sono intervenuti, ma non possono fare la guardia». Secondo Morgera, il nodo non sarebbe il servizio di raccolta. «Li svuotano almeno una volta alla settimana. Do la responsabilità all'inciviltà della gente. Anche chi trova buste scaricate da altri per terra le lascia fuori. Evidentemente stavolta il cassonetto non era abbastanza pieno da permettere di prendere i sacchi all'alto e hanno forzato i pannelli. Il risultato è sempre lo stesso: montagne di roba buttata per aria».

Secondo la sua testimonianza, la situazione è precipitata nell'ultimo anno. «Non è una bella immagine né per l'attività né per i cittadini». Situazione analoga poco più avanti, in via San Lorenzo, vicino alla chiesa del Redentore. Un contenitore è così colmo da non consentire l'apertura dello sportello, l'altro scoperchiato.

