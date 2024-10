Vestiti usati, è di nuovo emergenza attorno ai contenitori 

È di nuovo emergenza attorno ai contenitori per la raccolta degli abiti usati. Buste e vestiti, sono abbandonati sui marciapiedi un po’ in tutte le zone della città, comprese quelle centrali come piazza IV Novembre e via Marconi.

Il problema è duplice: da un lato c’è chi si infila all’interno dei contenitori per cercare di prendere il vestiario gettando invece a terra quello che non è di suo gradimento, dall’altro invece c’è chi arriva proprio con le buste e anziché riporle all’interno, le getta per terra. Così il degrado regna sovrano e dopo le piogge dei giorni scorsi gli indumenti sono anche zuppi d’acqua.

I numeri

Sono una cinquantina i contenitori per la raccolta di abiti e scarpe che la De Vizia aveva sistemato in varie strade del centro e del litorale. Ma purtroppo non solo vengono presi d’assalto ma spesso al loro interno sono state trovate anche buste di umido e di altre tipologie di rifiuti. Vengono svuotati periodicamente e al loro interno le calzature e gli indumenti devono essere inseriti dopo essere stati riposti dentro le buste.

