Vestiti usati da ritirare: i cassonetti sono pieni  

In piazza Gennargentu a Monserrato, i cassonetti dell’ecotessile per la raccolta degli abiti usati sono sempre pieni e bloccati. La situazione, segnalata dai residenti della zona, si riflette anche sul decoro urbano, con buste piene lasciate all’esterno dei contenitori e soggetti al maltempo.

L’area, nei pressi di un asilo, si presenta spesso sporca e ostruisce il passaggio nel marciapiede con le buste degli indumenti sparse nel dintorni. Molti residenti, inoltre, segnalano le difficoltà di apertura dei contenitori, probabilmente a causa di indumenti incastrati. Di conseguenza, le buste vengono lasciate all’esterno, creando così un accumulo che stona con il principio della donazione, il vero motivo per cui i cassonetti sono stati sistemati in piazza Gennargentu.