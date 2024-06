Vestiti sfarzosi e balli: al Parco della musica rivive l’epoca vittoriana  

Scacchi giganti, dame, porcellane, abiti vittoriani. Come da perfetta tradizione inglese, che nel weekend ha conquistato il Parco della Musica teatro d’eccezione per La Grande Jatte (dodicesima edizione). Un tuffo nel passato, sino all’epoca vittoriana, grazie alla manifestazione che ieri ha conquistato oltre tremila persone. Per due giorni, Cagliari si è vestita con gli abiti e l’atmosfera elegante del passato, regalando ai visitatori l’impressione di essere dentro una favola. L’obiettivo degli organizzatori, la direttrice artistica Claudia Cabitza (con Francesca Depau e Alberto Toro) è stato centrato ancora una volta: regalare ai visitatori un momento di pura evasione, per immergersi in un'atmosfera fatta di bellezza e creatività.

Una delle novità più importanti di questa edizione è stato il progetto “Steampunk e inclusività, dove la fantasia incontra la realtà”: un contest dove le protesi utilizzate da persone con disabilità diventano protagoniste, una base sulla quale costruire nuove forme espressive. Bello e coinvolgente il finale: il concerto Glee’s musica d’Irlanda e Sardegna e introduzione al “Gran ballo” a cura dei Vittoriani Itineranti che hanno coinvolto il numeroso pubblico.

RIPRODUZIONE RISERVATA