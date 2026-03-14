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Iglesias.
15 marzo 2026 alle 00:30

«Vestite tutti l’abito di “Baballottis”»  

Biggio (Arciconfraternita): così salveremo i riti della Settimana Santa 

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Si avvicina la Settimana Santa, e con essa i riti che rappresentano, da secoli, una delle tradizioni più partecipate e sentite dagli iglesienti. Per l’occasione l’Arciconfraternita del Santo Monte, che da sempre ne custodisce la sacralità, rivolge un appello ai cittadini, invitandoli a vestire gli abiti da baballottis diventando così parte integrante delle secolari celebrazioni. «La partecipazione attiva della cittadinanza», afferma Luigi Biggio, consigliere comunale e vice conservatore dell’Arciconfraternita, «non è solo un mero aspetto coreografico, comunque importante, ma rappresenta bensì il mantenimento dei riti stessi perché, se non ci fossero i baballottis, sarebbe a rischio lo svolgimento stesso delle processioni».

La regola secolare
I baballottis sono i figuranti penitenti, protagonisti insostituibili della Settimana Santa. Sono vestiti con saio e cappuccio bianchi e accompagnano i simulacri del Cristo e della Madonna, in particolare durante le processioni del Giovedì Santo (l’Addolorata) e del Venerdì Santo (del Descenso, ovvero il “funerale” di Gesù), simboleggiando appunto antichi riti di penitenza. Per una secolare norma che regola lo svolgimento dei riti, tali ruoli sono da sempre riservati ai soli uomini, escludendo così di fatto le donne. L’invito a indossare il saio bianco e il cappuccio e partecipare attivamente alle processioni è quindi rivolto a tutti i maschi adulti, giovani e anziani, residenti o meno a Iglesias, (compresi i turisti).

Invito alla collaborazione

Chi non avesse l’abito, potrà comunque usufruire di quelli messi a disposizione dall’Arciconfraternita (recandosi presso la sede), confermando al contempo la propria disponibilità a partecipare ai riti. Per tale motivo la stessa congregazione religiosa rivolge un altro appello alla cittadinanza. «Chiunque conservi negli armadi un abito da baballotti che non utilizza più», prosegue Biggio, «è invitato a portarlo in donazione nella Chiesa di San Michele, sede dell’Arciconfraternita, ogni venerdì sera prima di Pasqua. Si darà la possibilità di fornire l’abito a chi ne è sprovvisto e desidera partecipare alle processioni; allo stesso tempo, ricordiamo a coloro che li hanno ricevuti negli anni passati (nel caso in cui se ne fosse dimenticati o se non dovessero più utilizzarli) di riportare gli stessi nella nostra sede in modo tale che possano essere redistribuiti».

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