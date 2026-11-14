«Vestiamoci di Vita», quando il teatro diventa una cura

Un’esplosione di emozioni, colori e bellezza. Molto più di uno spettacolo. L’evento “Vestiamoci di Vita” all’ospedale San Giovanni di Dio, ha segnato il culmine di un percorso durato un anno, durante il quale la “teatroterapia” ha offerto ai pazienti l’opportunità di esprimersi.

«Giù la maschera», la commedia scritta dalla compagnia teatrale La Scimmia Ubriaca, sotto la guida del regista Luca De Angelis, è un invito ad andare oltre le apparenze. Tra canto, danza e recitazione, è stata la vita a prendersi la scena. Un’esperienza che ha permesso di dimenticare la malattia, con effetti positivi sul benessere psicofisico. «Il nostro scopo è aiutare i pazienti a vedersi come persone e non a identificarsi come la loro malattia», spiega Maria Cristina Deidda, oncologa palliativista, direttrice del Centro e presidente di Vestiamoci di Vita.

«Questo è un regalo per tutte e tutti i pazienti», afferma Elena Secci, della direzione dell’Aou di Cagliari e tra le anime dell’associazione. Giunta alla sua sesta edizione, l’iniziativa condotta quest’anno dalla giornalista Federica Ginesu, è il frutto di una collaborazione tra medicina e volontariato. «Ho conosciuto persone speciali, ridere insieme è una medicina straordinaria», racconta una paziente «la cura non è fatta solo di esami e prescrizioni, ma di ascolti ed empatia».

A chiudere la manifestazione è stata ancora una volta la moda, con l'atrio dell'ospedale pronto a trasformarsi in una passerella. Le pazienti hanno sfilato indossando le creazioni di Viola by Pullover. E la solidarietà si è tradotta anche in un risultato concreto. Grazie alle donazioni di privati e associazioni, tra cui il Rotaract Club Quartu - Margine Rosso, sono stati consegnati all’Aou due caschetti refrigeranti, che possono contribuire a ridurre la caduta dei capelli durante la chemioterapia.

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