Il teatro come strumento per affrontare la malattia, ritrovare il sorriso e dare voce alle emozioni. Domani il San Giovanni di Dio ospiterà la sesta edizione di «Vestiamoci di Vita, con le emozioni del teatro», iniziativa organizzata dall'omonima associazione di volontariato e dedicata alle pazienti e ai pazienti del Centro di cure palliative dell’Aou di Cagliari, diretto dall’oncologa Maria Cristina Deidda.

Dopo un anno di prove e laboratori, i protagonisti porteranno in scena una commedia scritta appositamente per loro dal gruppo teatrale «La scimmia ubriaca», con la guida di Luca De Angelis e le sceneggiature di Lalla De Angelis e Laura Rosa.

«Il teatro permette di dare voce a emozioni sopite, affrontare con maggiore consapevolezza lo stress e la stanchezza dei trattamenti e ritrovare una connessione profonda con sé stessi, al di là della malattia», spiega Deidda.La giornata, presentata dalla giornalista Federica Ginesu, sarà anche un’occasione di solidarietà. All’Aou verranno donati due caschetti refrigeranti destinati ai pazienti sottoposti a chemioterapia, per contrastare la caduta dei capelli. L'acquisto è stato possibile grazie al contributo di privati e associazioni, tra cui il Rotaract Club Quartu Sant'Elena-Margine Rosso.

A rendere speciale l'evento contribuiranno gli abiti della stilista Viola By Pullover, gli allestimenti floreali di EflowerS, il supporto tecnico di Arts e Media e il lavoro di Paolo e Fabio Fanti, insieme a una squadra di professionisti della bellezza. «Non si tratta soltanto di estetica, ma di un percorso che aiuta ad accettare la propria immagine e a custodire l'identità oltre la malattia», sottolinea Deidda.

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