Vespucci, tre giorni di file ininterrotte 

Un migliaio di persone in fila già alle 9, il doppio a metà mattina. Per tutta la giornata un fiume di studenti e studentesse delle scuole (dalle elementari alle superiori) dell’Isola, cagliaritani e turisti a sfidare l’attesa pur di salire a bordo della Amerigo Vespucci, il veliero quasi centenario della Marina Militare (con tre alberi) che incanta grandi e piccoli, fino a questa mattina (mollerà gli ormeggi alle 8) sulla Banchina Ichnusa. «È stata un’emozione unica», dice Pietro Corona al termine di una visita di un’ora e mezza con genitori e moglie. «Un’esperienza bellissima, arricchita dal fatto che abbiamo trovato una “guida” che ci ha raccontato la storia appassionante di questo Veliero. Davvero emozionante». Piccolo incoraggiamento per gli altri che attendono il proprio turno e quelli che, senza prenotazione (perché sold out) sperano comunque di riuscire a salire a bordo. «Mi dispiace non essere riuscito a prenotare», racconta Vincenzo Ramazzotti, torinese, in vacanza per qualche giorno in città con la moglie. «Sarei venuto anche a piedi da Torino pur di riuscire a vedere la nave Vespucci all’interno, questo veliero è la storia della Marina Militare, la storia dell’Italia».

La giornata

Per l’ultima delle tre giornate cagliaritane (il capoluogo era la 14esima tappa del Tour Mediterraneo) c’è solo un momento in cui la più ammirata unità della squadra navale italiana deve cedere la scena: quando i giocatori del Cagliari, a bordo per una visita ufficiale con (quasi) tutto lo staff della società, mettono piede sulla banchina. I bambini urlano i nomi dei loro beniamini, tutti a caccia di un selfie con Piccoli, Pavoletti, Luvumbo e la Vespucci sullo sfondo. «Da buon livornese vedo finalmente la Vespucci e la vedo a Cagliari», dice Pavoletti, prima di scappare via con la squadra ed essere protagonista dell’omaggio musicale della Fanfara dell’Accademia di Livorno. Emozionante anche la messa delle 17, celebrata da monsignor Gian Franco Saba, arcivescovo ordinario militare per l’Italia, il pastore di tutti i militari italiani.

Un successo

L’equipaggio della Vespucci è composto da circa 240 militari tra uomini e donne (il 16%). Nel periodo estivo, la nave imbarca gli allievi volontari in ferma prefissata prima, e successivamente i cadetti dell'Accademia Navale per la campagna di istruzione, aumentando l'equipaggio fino ad arrivare a 400 persone a bordo (una ventina i sardi). «È un privilegio essere parte dell’Amerigo Vespucci, una nave che rappresenta l’Italia e il sistema Italia nel mondo», dice Matteo Sgherri, capo reparto marinaresco guardia marina. «È una nave intrisa di storia, è come entrare in un museo. Ma vivo. Ovunque andiamo, portiamo l’Italia nel mondo».

Piccola curiosità: gli allievi che fanno ogni anno, prima di cominciare l’istruzione, si riuniscono per tre giorni in un locale della nave per scegliere il motto del corso dell’anno e cucire la bandiera che identificherà il loro corso. Quest’anno il motto scelto è: “Non chi comincia ma quel che persevera”. Tradotto: non basta iniziare qualcosa, ma è fondamentale continuare con costanza e impegno per raggiungere il successo. Lo stesso successo che ha dedicato Cagliari alla Vespucci in questi quattro giorni. ( ma. mad. )

