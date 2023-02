Vespiglia, un’edizione da record 

Stessa dinamica del più noto evento oristanese, senza tamburini trombettieri, a Stampace si sfidano in ottanta distribuiti su quaranta vespe. A vigilare sui tempi una super giuria d’onore, presieduta da Francesco Castagna, reduce dall’ultima edizione della Sartiglia, presidente dell’associazione Cavalieri, 52 anni e 23 competizioni alle spalle. «Certo, non è la stessa cosa, ma è un modo simpatico per rendere onore alla nostra tradizione». Quattro quartieri in gara, quelli storici, e a fine mattina le premiazioni.

Doveva riportare colore dopo due anni di fermo - causa Covid -, ma il realtà la Vespiglia edizione numero quindici ha fatto molto di più. Perché la corsa alla stella rivisitazione cagliaritana e senza cavalli ha regalato un record assoluto: «Trentasette stelle, un numero mai raggiunto. Più della somma delle due edizioni precedenti», dice con orgoglio Maurizio Vannini, presidente del Vespa club Cagliari e organizzatore. In mattinata, oltre ai vincitori, arrivano anche le polemiche. «Sono stata esclusa, tra l'altro la giuria era di soli uomini», protesta la vicepresidente della commissione Attività produttive e Turismo Marzia Cilloccu. «Godiamoci il successo dell'evento, il resto sono polemiche inutili», replica l'assessore Alessandro Sorgia.

Cavalieri senza cavallo

La tensione è massima, prima della ripidissima discesa di via Azuni. Ad ambire al titolo sono in tantissimi. Ernesto Montisci e Maria Antonietta Scalas, marito e moglie che hanno rimesso in sesto la faro basso, Antonio Mattana e Alessandro Cadau, travestiti da Gabilli di Sardegna, sfidano la sorte con una banana gonfiabile sulla schiena e vespa e casco rivestiti di sughero. In pista anche Alberto e Fabio, padre e figlio prodigio, che a undici anni ha preso la prima stella. Ci riprovano sulla Vespa storica del 1962. Prima esperienza per Davide Zedda e Consuelo Pinna, lui ha una sartoria nel Corso e lei è una volontaria del 118. E ci sono anche i farmacisti e futuri sposi Giorgio Martinez e Francesca Sitzia. Ai nastri di partenza anche Andrea Picciau alla guida di una 125 del 1951, uno degli esemplari più vecchi.

Cavallette e Villanova

Doppio oro per Villanova, con 17 stelle, che porta a casa anche il premio per la miglior maschera, grazie a Marcello Mandis e Mirko Lai, travestiti da cavallette, con tanto di spighe. Il titolo di miglior vespa equipaggiata va alle macchine volanti, in sella l’organizzatore Maurizio Vannini e Franco Loche, camuffato da Dick Dustearrdly e Muttley medaglia medaglia medaglia. Vince la Vespiglia l’equipaggio numero 27, formato da Franco Porcu e Giovanni Onida, che hanno conquistato entrambe le stelle a cinquanta chilometri orari.

Politici

Tanti i politici presenti, di maggioranza e opposizione. «Una bella manifestazione a cui la città è legata. Non può che farci piacere il riscontro e l’interesse dei nostri concittadini. Grande merito agli organizzatori e massima disponibilità da parte nostra», commenta il sindaco Paolo Truzzu. In mattinata la polemica della consigliera di opposizione Cilloccu, che ringrazia gli organizzatori e contesta «i tagli della Giunta ai contributi per l’organizzazione del Carnevale, da me evidenziato tramite un’interrogazione presentata con tutta l’opposizione che evidentemente non è andata giù alla maggioranza», scrive nella sua pagina Facebook. «Non si spiegherebbe altrimenti la scelta del Comune di non coinvolgermi, come ogni anno prima della pandemia, nella giuria della gara, costituita peraltro da soli uomini». La replica è dell’assessore alle Attività produttive e Turismo Sorgia: «Davanti a un evento certamente riuscito, ci godiamo il successo di questa giornata, che insieme al Carnevale ha fatto rivivere la città dopo due anni di pandemia. Tutto il resto sono polemiche sterili e inutili».

