Ex Vetreria.
02 settembre 2025 alle 00:30

Vespe, riapre il parco ma resta l’allerta 

La buona notizia è che il parco dell’ex Vetreria, dopo un giorno di chiusura per precauzione, ieri mattina è tornato a disposizione dei cagliaritani. Quella meno buona, invece, è che superato il pericolo a Pirri, il problema resta: Cagliari continua a essere invasa dalle vespe orientalis, le richieste di intervento ai vigili del fuoco e alla Proservice che effettua la disinfestazione si moltiplicano. Tutti i quartieri sono coinvolti, l’allarme è diffuso in tutta la città.

Dopo l'intervento di disinfestazione effettuato domenica mattina gli operatori della Proservice hanno effettuato una nuova verifica ieri mattina alle 7.30. «La presenza della vespa orientale è stata riscontrata in maniera sporadica, nella norma rispetto a una specie ormai stabilmente presente sui territori», si legge in una nota diffusa dal Comune. Da qui la decisione di riaprire il Parco. Ma dal momento che, come detto, l’allerta resta alta, il Comune ha deciso di effettuare ulteriori verifiche anche nei altri parchi cittadini. «L’amministrazione comunale ha disposto, insieme all'intervento di disinfestazione mirato svolto nel pomeriggio di domenica, ulteriori verifiche e monitoraggi su tutti i parchi e le aree verdi cittadine», si legge ancora nella nota diffusa dal Comune. Questo perché queste vespe orientalis (calabroni asiatici) sono attirate dal cibo, e i parchi sono notoriamente un luogo dove le persone consumano anche alimenti. ( ma.mad. )

