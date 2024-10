Vespe in un deposito di Aquavitana 

Un nido di “Vespa orientalis”, specie in espansione sul territorio italiano, è stato localizzato da alcuni operai in un deposito attrezzi di Acquavitana, la società che gestisce il servizio idrico a Sinnai. Il nido con un centinaio di vespe, lunghe anche oltre due centimetri, è stato subito eliminato dagli stessi operai che hanno operato ad alcuni metri di distanza con uno spray per calabroni.

Sul posto è arrivato anche il direttore generale di Aquavitana Alberto Cortese: inizialmente si è parlato di vespe asiatiche con diffusione nel sud Italia, Sardegna, che danneggiano api e alveari. È stato lo stesso direttore di Acquavitana a contattare gli esperti: è così emerso che non si trattava di un nido di vespe asiatiche, ma di esemplari di “Vespa orientalis”, specie comunque in espansione sul territorio italiano, sud in particolare e che comunque, come le “cugine” asiatiche, danneggia gli alveari. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA