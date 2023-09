Vespe debellate, riapre la scuola 

Nemmeno il tempo di iniziare l’anno scolastico che già vantano un piccolo record. Gli studenti della scuola media Porcu Satta in via Turati, sono gli ultimi a tornare in classe dopo le vacanze estive.

Come tutti, avrebbero dovuto riprendere le lezioni giovedì scorso ma a scompaginare i piani è stata un’invasione di vespe. La presenza di alcuni nidi nell’istituto ha costretto a un intervento urgente di disinfestazione e così l’inizio dell’anno per i 600 studenti è slittato.

E per fortuna che non si trattava delle temibili vespe orientalis, che hanno fatto la loro comparsa a Roma nei giorni scorsi, ma delle comuni vespe, che però come tutti sanno possono causare non pochi problemi.

L’allarme

La presenza dei nidi era stata segnalata dal dirigente scolastico. Da qui la prima ordinanza della settimana scorsa che imponeva la chiusura della scuola fino al ripristino delle condizioni di sicurezza fino a venerdì scorso.

Tutti in classe quindi da lunedì 18 ma poi era arrivata la sorpresa. Le vespe a quanto pare non avevano nessuna intenzione di andarsene e così i tecnici della Pro Service incaricati dalla Città Metropolitana, sono stati costretti a un secondo intervento. Di conseguenza nuova ordinanza, scuola chiusa anche lunedì e martedì e riapertura ufficiale oggi.

La rassicurazione

«Non si trattava assolutamente di vespe orientali» assicurano dalla Città metropolitana, «ma delle vespe comuni. Un primo intervento era stato effettuato la settimana scorsa quando era stato tolto un nido». In quell’occasione, «era stato eliminato anche il favo, solo che poi c’è stata un’ ulteriore chiamata da parte della scuola e i tecnici sono dovuti tornare. Pur non essendoci più il nido c’erano delle vespe che svolazzavano e quindi la scuola ha ritenuto di volere un nuovo intervento. Adesso però è tutto a posto e la scuola può cominciare senza alcun problema».

La conferma arriva anche dagli uffici comunali: «A seguito dell’ultimo sopralluogo della Pro service è stato comunicato all’amministrazione che il favo è stato eliminato. Nei primi giorni qualche vespa torna per cercarlo ma in breve tempo, non trovandolo, gli insetti spariranno del tutto. Pertanto l’intervento può dirsi concluso e come annunciato nei giorni scorsi l’istituto riaprirà regolarmente mercoledì mattina».

Prima campanella

E la scuola ha anche comunicato gli orari di ingresso. Oggi dalle 8 alle 11 toccherà alle seconde e alle terze. Dalle 9 alle 11 alle prime. Da venerdì poi stesso orario per tutti dalle 8 alle 13.

Già in passato la presenza delle vespe aveva costretto alla chiusura delle scuole. E da mesi i quartesi devono fare i conti anche con altri fastidiosi insetti. Primo tra tutti le blatte che, complice il caldo umido, continuano a proliferare: un’altra raffica di interventi è in programma a ottobre.

