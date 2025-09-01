VaiOnline
Serdiana.
02 settembre 2025 alle 00:29

Vespe asiatiche: apicoltura a rischio 

Le vespe asiatiche arrivano anche nel Parteolla. L’insetto killer delle api, potenzialmente pericoloso per l’uomo, ha fatto la sua comparsa a Serdiana. Una presenza allarmante che ha indotto il sindaco Maurizio Cuccu a chiedere l’intervento della Proservice, la società della Provincia specializzata nella disinfestazione degli insetti che oggi sarà in paese con le sue squadre.

Il Comune invita a segnalare la presenza di nidi in aree pubbliche (piazze, parchi, edifici comunali). Per quanto riguarda invece le aree private, si raccomanda di rivolgersi a ditte specializzate o ai vigili del fuoco come avvenuto ieri per un nido di grosse dimensioni costruito in un coprifilo di una finestra di un’abitazione privata.

La prima segnalazione in Sardegna di “vespa velutina” risale al 2021 ma in questi ultimi mesi l’insetto si sta diffondendo rapidamente in tutto il territorio regionale. Una presenza che rappresenta una grave minaccia per l’apicoltura. La vespa asiatica si nutre di api da miele ed è in grado di decimarne le colonie. Un insetto pericoloso anche per l’uomo: la puntura può causare uno shock anafilattico in soggetti predisposti. Per questo si consiglia di non tentare di rimuovere i nidi ma di richiedere l’intervento dei vigili del fuoco.

