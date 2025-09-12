Vespe a scuola, punti studente e bidello 

Mercoledì un collaboratore scolastico è stato attaccato da decine di vespe ed è finito in ospedale con nove giorni di cure. Ieri invece è toccato a uno studente delle medie, punto ma per fortuna senza conseguenze gravi: è stato soccorso a scuola. L’emergenza vespe che sta colpendo da mesi la città arriva anche negli edifici scolastici, e in particolare nella sede della Spano in via Falzarego, che attualmente oltre alle medie ospita anche l’infanzia, vista l’indisponibilità dello stabile di via Angioy. «Abbiamo segnalato la presenza di tantissime vespe all’inizio di settembre, quando siamo rientrati nell’edificio», sottolinea Elisabeth Piras, dirigente dell’istituto comprensivo Satta-Spano-De Amicis. «Abbiamo inviato tre Pec e non è stato fatto niente anche perché sappiamo che la città è invasa. Dopo quanto accaduto in serata, grazie all’interessamento del Comune, hanno effettuato la disinfestazione».

Tre nidi

Dunque dall’inizio del mese la presenza delle vespe ha creato non pochi problemi al personale scolastico. E mercoledì, durante le operazioni per la riapertura della scuola, un collaboratore scolastico è stato punto da una ventina di insetti. È stato necessario l’intervento del 118: l’uomo è stato accompagnato in ospedale. Due nidi sono stati individuati ed è stato possibile chiamare i vigili del fuoco: «Intervengono», ricorda la dirigente, «solo per la rimozione del nido, non per la disinfestazione perché non è un loro compito. Un nido era in una stanza degli uffici della presidenza, un altro in un’aula». Ieri mattina il secondo caso: questa volta è stato punto uno studente delle medie. «Non è allergico ed è stato medicato e assistito dal nostro personale», aggiunge la dirigente. «Anche in questo caso il nido è stato individuato: era in un’aula. I vigili del fuoco lo hanno rimosso in sicurezza».

In classe

La presenza delle vespe ha creato enormi disagi in particolare alle classi della scuola dell’infanzia della Satta, che viene ospitata nei locali di via Falzarego. «I bambini non escono in cortile per la paura che qualcuno possa essere punto, anche perché alcuni sono allergici. Con questo caldo è davvero una situazione critica», ribadisce la Piras. Dopo il caso del bambino punto ieri il Comune si è attivato e in serata, con l’interessamento dell’assessora alla Pubblica Istruzione, Giulia Andreozzi, è stata effettuata una disinfestatone da parte del personale della Pro Service.

