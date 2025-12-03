Vespa velutina, un killer dall’Asia 

Il primo e unico nido vespa velutina trovato in Sardegna, nelle campagne tra Lanusei e Ilbono, è stato annientato lo scorso agosto. Ma il timore è che questo terribile insetto così vorace che decima le api e mette a rischio la produzione di miele, l'impollinazione, la biodiversità e quindi l'economia regionale, si ripresenti. Gli apicoltori dell’Ogliastra lanciano un appello all’assessorato regionale dell’Agricoltura (di recente orfano dell’assessore): un repentino intervento affinché si attivi il piano nazionale di monitoraggio e controllo. Nei giorni scorsi a Tortolì si è tenuto un incontro molto partecipato sul tema organizzato dai tecnici apistici di Apiaresos.

Sono state illustrate le principali strategie di monitoraggio e contrasto per proteggere gli alveari. Ma soprattutto gli interventi del presidente di Apiaresos Giovannino Schirra e dei tecnici Giuseppe Caddeo e Jessica Fadda hanno posto l’accento sulla mozione 86 dell’onorevole Cau sul contrasto della vespa velutina (detta anche calabrone asiatico a zampe gialle). «Si chiede l'attuazione del piano di monitoraggio, risorse dedicate e tecnologie moderne per segnalazioni e interventi rapidi, collaborazione tra istituzioni, università, associazioni apistiche e cittadini, formazione per riconoscere e gestire tempestivamente eventuali focolai».

Un incontro per sensibilizzare non solo gli apicoltori ma tutta la popolazione. Perché il problema è di tutti.

RIPRODUZIONE RISERVATA