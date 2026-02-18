Vescovo tra i malati: «Siate samaritani» 

Un messaggio di profonda vicinanza ai malati e a chi è chiamato a “curare e a non girarsi dall’altra parte”. Stamattina il vescovo Antonello Mura ha varcato la soglia dell’ospedale di Lanusei per celebrare la giornata del malato. Ad accompagnarlo il dg della Asl Ogliastra, Andrea Fabbo e il direttore del presidio ospedaliero, Luigi Ferrai.

La visita è iniziata con un momento di preghiera comunitaria nella sala d’aspetto del reparto di Radiologia. «La mia presenza qui – ha detto Mura rivolgendosi al personale sanitario – vuole essere un incoraggiamento per tutto ciò che fate quotidianamente – il tema di quest’anno della "Giornata del Malato" è molto significativo, perché ricorda la parabola del "Buon Samaritano". Questa è una bellissima immagine per rappresentare tutti coloro che si occupano del prossimo, riconoscono negli altri un male e non si voltano dall’altra parte».

Il percorso di visita nell'ospedale ogliastrino, durato oltre due ore, si è svolto attraverso i diversi reparti del nosocomio. Il Vescovo si è soffermato nelle aree di degenza per dedicare parole di conforto agli ammalati e per salutare personalmente medici, infermieri e operatori socio-sanitari, ringraziandoli per il lavoro svolto.

Il direttore generale della Asl Ogliastra, Andrea Fabbo, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a monsignor Mura per la sensibilità e il valore simbolico della sua presenza tra le corsie: «Le sue parole di conforto per i pazienti e di stima per i nostri operatori – ha detto – rappresentano per la nostra azienda un importante segnale di riconoscimento».

RIPRODUZIONE RISERVATA