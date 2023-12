Vescovo conteso, è bufera 

Che fosse una provocazione o meno, intanto la bomba è stata lanciata. e l’ipotesi di riportare la sede della Curia vescovile da Lanusei a Tortolì ha fatto sorridere alcuni e storcere il naso ad altri. Le polemiche si sono accese dopo che don Piero Crobeddu, parroco di Sant’Andrea, già vicario della Curia e prima ancora vice rettore del seminario, al termine delle celebrazioni del patrono sant’Andrea ha tradotto le volontà dei suoi parrocchiani: “Vogliono il vescovo a Tortolì”.

Il sindaco di Tortolì

In prima fila, per le celebrazioni, il primo cittadino Marcello Ladu, subito chiamato in causa, spiega il suo commento e raddrizza il tiro. «A margine della cerimonia in onore di Sant’Andrea, ho auspicato che l’appello del parroco potesse trovare attuazione, con la consapevolezza del momento goliardico e che le criticità dell’Ogliastra siano ben altre. Posso affermare con onestà che il tempo dei campanili è ormai giunto al tramonto e la nostra amministrazione comunale è impegnata ad unire il territorio ogliastrino nel rivendicarne diritti e prerogative».

Le associazioni

Mentre il vescovo si è già espresso a caldo («a don Piero piace provocare»), le reazioni nella comunità lanuseina non sono mancate, al netto del sarcasmo generale che la notizia ha suscitato. Annamaria Piga, associazione Iris e una vita dedicata alla comunità, commenta: «È una provocazione, il Vescovo ha sempre sottolineato, anche in occasioni ufficiali, che l’ex seminario di Tortolì sarebbe dovuto essere un polo culturale, cosa che io auspico fortemente. Mi pare che gli ogliastrini abbiano cose ben diverse a cui pensare piuttosto che spostare il vescovo di 20 chilometri. Pensare ad altre cose forse è più conveniente». Chiarissima la posizione di Giusy Mameli, presidente diocesana dell’Azione cattolica: «Non entro nel merito del campanilismo. Noi lavoriamo per costruire l’unità non la divisione, anche nella Chiesa ragioniamo come Ogliastra, altrimenti la parola Sinodo che senso avrebbe? La Chiesa ragiona con altre categorie che portano l’unità. Abbiamo un vescovo in due Diocesi e c’è perfetta armonia e collaborazione. Anche nella nostra associazione ci sono persone di tutta la diocesi. I campanilismi non fanno parte della Chiesa, oggi questo è un discorso che non ha senso. La diversità nella Chiesa è una ricchezza. Perché non ci occupiamo dei contesti sociali dove possiamo concretamente incidere? Sto fuori da una polemica che non ha senso di esistere. Vuoi fare una cosa nuova? Falla, ma per costruire qualcosa di migliore, non per togliere».

Lo sconcerto

Il presidente degli ex allievi salesiani di Lanusei e avisino Umberto Martinelli è sconcertato: «È sempre una guerra tra poveri, è una questione di campanilismo che mi ha lasciato esterrefatto, è una cosa da persone non serie, che vogliono mettersi uno contro l’altro, ma è sempre una guerra tra poveri. Ragionando così alla fine nessuno ne beneficia. Penso che il vescovo abbia risposto bene liquidando il tutto come una provocazione. Lui è il vescovo dell’Ogliastra e del Nuorese». La ferita si è aperta quando monsignor Antonello Mura,è diventato anche vescovo di Nuoro, unendo le due province sotto la stessa guida. Monsignor Mura era diventato vescovo di Lanusei ad aprile 2014 e tale era rimasto fino al luglio 2019, quando Papa Bergoglio lo ha nominato vescovo di Nuoro e contestualmente amministratore apostolico di Lanusei.

