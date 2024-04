Vescovi sardi in Vaticano, Baturi: «Momento importante» 

Tutto pronto per il pellegrinaggio dei Vescovi sardi in Vaticano, la cosiddetta “visita ad limina”, che si terrà dall’8 al 12 aprile a undici anni dall’ultima. Un’occasione speciale per i fedeli e la comunità pastorale sarda, tanto che l’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi ha scritto una lettera per rivolgesi al «caro popolo santo di Dio della Arcidiocesi di Cagliari» spiegando l’importanza dell’evento.

«La visita ad limina – scrive Baturi - nei suoi diversi momenti liturgici, pastorali e di fraterno dialogo, esprime il riferimento di tutte le Chiese alla fede apostolica; consolida la responsabilità dei Vescovi diocesani in quanto successori degli Apostoli; rafforza i vincoli di fede, di comunione e di disciplina con il Successore di Pietro e l’intero corpo ecclesiale».La lettera si sofferma inoltre sul significato del pellegrinaggio che, scrive monsignor Baturi, «esprime l’unità della Chiesa; l’incontro con il Romano Pontefice, primo custode del deposito di verità trasmesso dagli Apostoli, conferma e sostiene nella fede e nella carità, rafforzando i vincoli della comunione gerarchica ed evidenziando sia la cattolicità della Chiesa che l’unità del Collegio dei Vescovi».

Infine l’arcivescovo sottolinea la lettera «il dialogo con i Dicasteri e gli Organismi della Curia Romana contribuisce, attraverso un interscambio di informazioni e una condivisione di sollecitudine pastorale, al bene e allo sviluppo della Chiesa intera». Significative saranno le celebrazioni presso le Basiliche romane, alle quali i sacerdoti, i seminaristi, i religiosi e tutti i fedeli possono liberamente partecipare. «Chiedo a tutti – conclude Baturi - e in particolare alle parrocchie, ai monasteri di clausura e alle diverse comunità di orazione, di pregare per l’importante atto ecclesiale che mi accingo a compiere».

La visita inizia lunedì 8 aprile con l’udienza di Papa Francesco. Queste invece le date delle celebrazioni nella basiliche: San Pietro (9 aprile, ore 7.15), San Paolo fuori le Mura (10 aprile, ore 18), Santa Maria Maggiore (11 aprile, ore 7); San Giovanni in Laterano (12 aprile ore 7.30). Mercoledì 10 aprile, invece, i Vescovi sardi e gli alunni del Pontificio Seminario regionale sardo parteciperanno all’Udienza generale di Papa Francesco.

