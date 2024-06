Vertici Ue, Meloni cerca la rivincita 

La scommessa dell’Italia sta tutta lì, nel riuscire a spuntare quel «commissario di serie A» evocato dal vicepremier Antonio Tajani, anche se nel Consiglio europeo di venerdì Giorgia Meloni non ha sostenuto i nomi proposti da popolari, socialisti e liberali per i nuovi vertici Ue (nell’ordine: Ursula von der Leyen, Antonio Costa e Kaja Kallas). Una scelta di «coerenza», ha detto Meloni, che si sta preparando per il “secondo tempo”: la partita si gioca il 18 luglio nell’Europarlamento, chiamato a ratificare le indicazioni fatte l’altro giorno dai capi di Stato e di governo.

L’attesa

Il primo a sperare nel sostegno di Meloni è proprio Tajani: il leader azzurro confida che alla fine anche i parlamentari di FdI diano il loro sostegno a von der Leyen. La presidente del Consiglio, però, non scopre ancora la propria strategia che sarà affinata in base a come si comporrà il quadro politico nelle prossime settimane. Ma filtra la sua determinazione a far pesare la pattuglia FdI nella conta dei voti.

Gli equilibri

La strada per il bis di von der Leyen alla guida dell’Ue è piuttosto stretta. Sulla carta, la presidente uscente ha una base di 399 voti (361 quelli necessari). Ma la percentuale di franchi tiratori è alta, stimata attorno al 10. Da qui la necessità di rafforzare il pacchetto di consensi, guardando per esempio ai Verdi, così come piacerebbe ai socialisti. Ma in questo modo von der Leyen rischierebbe di dividere il Ppe e di perdere parte dei popolari. Per contro, con una apertura esplicita ai conservatori, guidati da Meloni, lascerebbe sul campo il sostegno dei socialisti. Per questo servirà un grande esercizio di equilibrismo sui temi più caldi, dall'immigrazione all'approccio al green deal, le politiche verdi.

Le ipotesi

Da FdI, hanno chiare due cose: se il bis di von der Leyen sarà confermato, anche senza i voti dei Fratelli d’Italia, si aprirà un certo tipo di scenario. Ma se la presidente uscente dovesse saltare (per mano del «fuoco amico» dei popolari, dicono anche in casa socialista), sarebbe il «caos». A Roma, tuttavia, considerano remota la possibilità che in questo secondo caso si possano aprire le porte a un tecnico, visto che le altre cariche di vertice hanno avuto una chiara assegnazione politica e il Ppe non rinuncerebbe a quella casella. Per ora, dunque, si tratta di aspettare. «Nulla è deciso», ripetono nei Fratelli d’Italia.

La strategia

I contatti proseguono e proseguiranno dietro le quinte, man mano che ci si avvicinerà al d-day del 18 luglio. Nel frattempo si guarda con un certo interesse al voto di oggi per le legislative francesi, dal quale Emmanuel Macron potrebbe uscire ammaccato e con una "coabitazione" con la destra di Marine Le Pen, che, tra le altre cose, rimetterebbe in discussione sia il nome francese da indicare per la commissione (l'inquilino dell'Eliseo vorrebbe ripresentare Thierry Breton), sia il portafoglio da affidargli. Proprio sul fronte delle deleghe, restano intatte le ambizioni di Meloni, interessata a incarichi di peso. «Un commissario di serie A». L'identikit continua a rispondere al nome del ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto.

