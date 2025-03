Vertice sulla sicurezza in mare e l’estate 

Per i primi bagni al mare ci vorrà ancora tempo ma la Capitaneria di porto è già al lavoro per garantire un’estate in sicurezza. Ieri si è svolto un primo incontro con i sindaci dei Comuni costieri dell’Oristanese per affrontare i vari aspetti legati alla sicurezza della balneazione in vista della prossima stagione estiva. comandante della Capitaneria di porto, ilcapitano di fregata Andrea Chirizzi ha sottolineato l’importanza dell'incontro per trovare «un’azione condivisa con tutti i soggetti coinvolti a garantire la sicurezza lungo le nostre coste – si legge in una nota – il tutto nell'ottica di offrire un servizio migliore e più sicuro ai bagnanti e ai turisti». Particolare attenzione ai servizi di salvamento, alla cartellonistica, ai sistemi di segnalazione dei pericoli o delle zone di mareriservate alla balneazione e quelle interdette.

Soddisfazione da parte dei sindaci per l’iniziativa intrapresa dalla Capitaneria di porto che «consente di mantenere vivo e costruttivo il dialogo tra lepubbliche amministrazioni verso una questione di assoluto rilievo per l'economia delterritorio e la sicurezza dei cittadini e dei turisti che scelgono le costedell’Oristanese per trascorrere la stagione estiva» conclude la nota.

