Vertice sul Risiko degli immobili pubblici 

Il Risiko degli immobili pubblici muove i primi passi. Giovedì è in programma un tavolo tecnico tra gli enti che hanno firmato il “Piano città di Cagliari”. Demanio, Regione, Asl, Comune, Università e Autorità portuale nei mesi scorsi hanno gettato le basi per un cambiamento radicale del capoluogo attraverso lo scambio di immobili tra gli enti dello Stato. Un’impresa guidata dalla direttrice dell’Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme. Gli orizzonti non mancano, tra questi il recupero dell’ex carcere di Buoncanmmino e del vecchio istituto di pena all’interno della caserma Livio Duce, a San Bartolomeo, dove a breve sarà trasferito il comando provinciale dei Carabinieri.

Per la direttrice dell’Agenzia del Demanio l’opera nella caserma Livio Duce è in dirittura d’arrivo. All’interno c’è un ex carcere militare che è stato inserito nel Piano città per realizzare residenze. Sono in corso valutazioni con il sindaco per capire se destinarle ad abitazioni per le Forze dell’Ordine e se si potranno aprire anche ad altre pubbliche amministrazioni».

Il cantiere per gli ex magazzini dell’Aeronautica di via Simeto è partito e diventeranno la sede dell’Agenzia delle Entrate. (a. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA