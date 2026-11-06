Vertice sul piano urbanistico, divergenze in maggioranza 

Sotto l’albero di Natale il nuovo Puc. La scadenza è fissata: entro l’anno l’Amministrazione Cacciotto punta ad adottare lo strumento di pianificazione urbanistica che la città attende da 30 anni. Un obiettivo sul quale stanno lavorando il sindaco, l’assessore Roberto Corbia e il presidente della commissione Urbanistica Emiliano Piras mettendo in calendario diverse sedute di commissione e incontri con le categorie e le forze politiche. Intanto, anche nella maggioranza emergono richieste di approfondimento. Alcuni esponenti, pur condividendo l’impostazione generale del Piano, ritengono necessario chiarire diversi aspetti prima dell’adozione. Tra i temi sollevati figurano la sostenibilità economica dei comparti edificatori, il sistema della perequazione, la disciplina delle aree costiere, la riqualificazione del fronte mare e le prospettive di sviluppo turistico. Attenzione anche all’edilizia sociale, al recupero del patrimonio pubblico e alla necessità di coordinare il Puc con il Piano strategico della città. L’obiettivo è evitare previsioni destinate a rimanere sulla carta. La riunione di maggioranza dei giorni scorsi, però, ha registrato cinque assenze: Christian Mulas, Gianni Martinelli, Alghero Bamonti, Marco Colledanchise e Antonello Loi, per ragioni differenti, alcune anche politiche. Un nuovo vertice è previsto nei prossimi giorni, prima dell’avvio delle commissioni fiume.

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