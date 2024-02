Vertice sul centro storico,  potenziati i controlli notturni 

Il prefetto Giancarlo Dionisi ha riunito il Comitato per l’ordine e la sicurezza per affrontare l’allarme registrato a San Pietro, soprattutto in via Dell’Ulivo, teatro di raid vandalici. Per il Comune ha partecipato il vicesindaco Fabrizio Beccu.

Le forze dell’ordine hanno deciso di potenziare i controlli, soprattutto notturni in tutto il centro storico. L’amministrazione comunale provvederà nelle prossime settimane a risolvere il problema dell’illuminazione pubblica che non c’è ripristinandola dopo i ripetuti disagi dei residenti: nei giorni scorsi hanno fatto un appello dopo che un’auto parcheggiata è stata ritrovata senza le ruote. (g. l.)

