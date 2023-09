«Vertice sui tagli snobbato da 60 sindaci» 

Le riunioni che precedono il dimensionamento scolastico hanno sempre portato polemiche. Il dirigente dell’istituto Othoca, Franco Frongia, che è anche consigliere comunale di Milis, interviene su alcuni aspetti del vertice svolto in Provincia due giorni fa. «Le problematiche degli accorpamenti – afferma - sono situazioni vecchie, ma lasciate incancrenire. Anche stavolta si è deciso di non decidere e chiedere all'assessore regionale un riesame delle linee guida. A che pro? I tagli sono stabiliti dalla legge finanziaria. Forse non è stata letta o capita? Una legge dello Stato o si applica o si agisce per cambiarla». E poi l’affondo. «Erano presenti 22 dirigenti su 24, mentre le amministrazioni comunali partecipanti non erano più di una ventina su 87. Per oltre un'ora ha brillato l'assenza della rappresentanza di Oristano, comune più direttamente coinvolto per la quasi certa soppressione di una istituzione scolastica. Ma a quanto pare la festa di Santa Croce era più importante», conclude Frongia. ( s. c. )

