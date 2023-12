Vertice Russia-Iran su Ucraina e Israele 

Mosca. La guerra a Gaza, con la richiesta di un cessate il fuoco immediato, lo sviluppo dello strategico corridoio Nord-Sud per i trasporti mondiali attraverso i territori russo e iraniano: sono i temi affrontati nel vertice tra Vladimir Putin e il presidente iraniano Ebrahim Raisi, ma sullo sfondo rimane il conflitto ucraino, con le accuse occidentali a Teheran di rifornire di droni le forze russe. E soprattutto con le incertezze sulla continuazione degli aiuti occidentali a Kiev. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto che Mosca «spera» che il Congresso Usa fermi i nuovi fondi all’Ucraina, dopo che giovedì i repubblicani al Senato hanno bloccato la proposta di legge con gli aiuti per Israele e Kiev, chiedendo misure più severe al confine col Messico.

Un blocco nonostante l’allarme lanciato dal presidente Joe Biden, secondo il quale se la Russia non verrà sconfitta in Ucraina, attaccherà la Nato, costringendo Washington a entrare direttamente nel conflitto. Da Kiev il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale, Oleksiy Danilov, afferma che poco importa come voterà il Congresso, perché Kiev non rinuncerà comunque «nemmeno a un pezzo» del suo territorio.

