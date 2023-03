Vertice Meloni-Modi Intese su energia e transizione digitale 

New Delhi. Dagli Stati Uniti all'Europa: mezzo mondo guarda all'India per risolvere la crisi ucraina. Anche Giorgia Meloni che, rilanciando le relazioni con il gigante asiatico, garantisce il sostegno dell'Italia a Narendra Modi, affinché usi il suo ruolo di presidente del G20 di quest'anno.

Il “bilaterale” Italia-India

È uno degli aspetti più delicati del bilaterale a New Delhi, dove nelle stesse ore si incontrano i ministri degli Esteri del G20 e fallisce il tentativo di dichiarazione congiunta finale dei due fronti di Paesi più o meno equivicini. Come appunto l'India, che prima o poi potrebbero cambiare gli equilibri geopolitici. Modi insiste sulla necessità di «dialogo e diplomazia», assicurando che «l'India è pronta a contribuire a qualsiasi progetto per la pace». Le posizioni fra New Delhi e Roma sulla guerra sono diverse. Lo sottolinea Meloni ed è chiaro nella dichiarazione congiunta, in cui solo Roma condanna l'aggressione russa. I due Paesi, però, promettono impegno comune sulla crisi. «Con Modi condividiamo l'auspicio che l'India, in qualità di presidente del G20, possa avere un ruolo per facilitare un percorso verso la cessazione delle ostilità e una pace giusta», sottolinea la premier, alla prima tappa di un viaggio (ha con sé la figlia Ginevra, come al G20 di Bali), che la porterà, fino a sabato, ad Abu Dhabi. «Non alimentiamo la falsa metafora di un mondo diviso, l'Occidente contro il resto. L'incrollabile unità di fronte alla crescente minaccia alla pace e alla stabilità internazionale va ben oltre l'interesse occidentale, è un interesse comune. Questo è, credo, un messaggio chiave che potrebbe emergere dalla presidenza indiana del G20», è poi l'auspicio che lascia al Raisina Dialogue, la conferenza di geopolitica di cui è ospite d'onore, dopo l'incontro con la presidente della Repubblica indiana, Droupadi Murmu.

Accordi di cooperazione

Chiuse le controversie del passato, le relazioni fra Italia e India sono elevate a partenariato strategico. C'è un accordo di cooperazione alla Difesa a cui dà enfasi soprattutto Modi, spiegando che porterà a «esercitazioni militari e formazione congiunte». Da Fincantieri a Leonardo, si aprono nuove opportunità per le imprese italiane. L'obiettivo comune è rafforzare la collaborazione in settori come sicurezza energetica, rinnovabili, transizione digitale e ricerca spaziale. E l'Italia aderisce alla Indo-Pacific oceans initiative lanciata da Modi, per ritrovare influenza nell'area, considerata Mediterraneo allargato». «Davvero c'è un grande lavoro che possiamo fare insieme», assicura Meloni, parlando accanto a Modi, e aggiunge una battuta: « Chissà che questo non mi porti a raggiungere le sue vette di consenso».