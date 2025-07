Vertice in Regione per i conti pignorati al Consorzio 

Incontro al vertice per i conti pignorati al Consorzio industriale. Si tratta di un blocco da oltre dieci milioni di euro (aumentati della metà) disposto per il fallimento della Keller, la vecchia fabbrica di vagoni di Villacidro che vantava crediti milionari nei confronti dell’ente. Dopo la richiesta d’aiuto inviata dal presidente dell’ente Enrico Caboni a Regione, Provincia, Prefettura e Comune, si è svolta ieri nella sede dell’assessorato regionale all’Industria a Cagliari, la riunione per capire come evitare la paralisi nelle attività del Consorzio. A rischio c’è il funzionamento degli impianti di depurazione e smaltimento rifiuti, ma anche il pagamento degli stipendi del personale. «Abbiamo preso atto della situazione e già da mesi abbiamo messo in essere tutte le attività propedeutiche per evitare che il Consorzio abbia problemi dal punto di vista organizzativo», dice al telefono l’assessore all’Industria Emanuele Cani. «È impossibile interrompere servizi essenziali come quelli svolti dal Consorzio – aggiunge l’amministratore straordinario della Provincia del Medio Campidano Roberto Cadeddu -. Abbiamo preso atto della situazione e faremo il possibile per dare sostegno all’ente». Caboni, dal canto suo, appare ottimista. «È andata bene», chiosa al telefono al termine dell’incontro. ( s. r. )

