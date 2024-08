Vertice in Prefettura, più acqua verso Budoni 

Alla fine ha prevalso il buon senso. Il braccio di ferro innescato tra il sindaco di Siniscola, Gian Luigi Farris, e Abbanoa per la gestione delle risorse idriche della sorgente di Fruncu ’e Oche si è concluso con un compromesso tra le parti. La diatriba era sorta due settimane fa quando il primo cittadino era intervenuto per bloccare i lavori programmati da Abbanoa (“senza nessun preavviso”) nella centrale di pompaggio della sorgente naturale del Montalbo che, a suo dire, servivano a convogliare più acqua verso Budoni. In un primo momento Abbanoa aveva smentito, salvo poi investire della vicenda la prefetta di Nuoro. Abbanoa pone il problema legato alla sicurezza sanitaria per gli abitanti di alcune borgate di Budoni che non hanno altre vie di approvvigionamento rispetto a Fruncu ’e Oche. Ha chiesto e ottenuto di poter intervenire per riequilibrare la distribuzione dell’acqua. «Spero che non siano i miei concittadini a pagarne le spese - afferma Farris - finita questa crisi, bisognerà avviare un tavolo istituzionale per trovare soluzioni definitive per la questione idrica». (f. u.)

