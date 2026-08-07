Vertice in Prefettura, per È-Comune finisce con un nulla di fatto 

Quasi due ore di trattative, davanti all’assessora al personale del Comune, Mariangela Crabolu, e del delegato del prefetto di Nuoro, non sono bastate a trovare una soluzione al tavolo della vertenza tra È-Comune e Cgil e Cisl. Il confronto resta quindi congelato fino al 15 settembre, su richiesta della Prefettura. Di conseguenza, anche lo sciopero annunciato dai sindacati slitta a dopo la festa del Redentore. Al centro della vertenza il pagamento degli arretrati per il lavoro notturno, maturati dal 2020, e quantificati dai rappresentanti sindacali in 100 mila euro, oltre alle questioni sulla sicurezza dei lavoratori della società in house che gestisce il servizio di raccolta differenziata in città. Al tavolo di ieri, però, i sindacati si sono presentati anche con una nuova contestazione: una diffida formale alla società affinché provveda, entro sette giorni, al pagamento una tantum previsto dal rinnovo del contratto nazionale. Resta dunque aperta la vertenza, ma il blocco della raccolta differenziata slitta di alcune settimane. Cigl e Cisl hanno chiesto entro il 15 settembre il piano per il pagamento degli arretrati e entro il 10 settembre il ripristino di docce e bagni, oggi sostituiti da cinque bagni chimici.

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